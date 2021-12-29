Самара, , 14:10 — REGNUM С 3 января 2022 года социальные выплаты начнут предоставлять в сельских поселениях Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Почта России» — Почта Банк

Вопрос предоставления социальных выплат в регионе в праздничные дни был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

«С 3 января 2022 года, по договоренности с Почтой России, начнутся выплаты в сельских отделениях почтовой связи, по остальным территориям — с 4 января. Основные выплаты придутся на 4, 5, 6, 8 января», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики региона Олега Рубежанского.

Отмечается, что в праздничные выходные в отделениях почтовой связи средства по семи видам социальных выплат получат 125 301 человек.

Сообщается, что с 10 января 2022 года доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме.