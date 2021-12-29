Брюссель, , 14:05 — REGNUM Европейский союз не сможет к 2025 году перейти к т.н. «зеленой» экономике. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в обнародованном 29 декабря интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По мнению Джентилони, для связанной с переходом к экономике такого типа трансформации необходимы огромные инвестиции и этому не должны мешать правила ЕС.

При этом он уточнил, что в будущем году будут выделены значительные средства из специального фонда «ЕС нового поколения», который предназначен для восстановления экономики сообщества после пандемии, однако их, как считает еврокомиссар, недостаточно.

«По нашим оценкам, только для зеленой трансформации в ближайшие десять лет потребуются дополнительно €550 млрд в год. Однако срок действия фонда истечет через несколько лет, и переход к зеленой экономике, безусловно, не будет завершен к 2025 году», — сказал Джентилони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хорватский министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич заявил, что использование пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрон (от 0,015 до 0,05 мм) будет запрещено в Хорватии с 1 января 2022 года.