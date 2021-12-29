Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Несмотря на беспрецедентный уровень голода, во многом вызванного санкциями США, Афганистан снова практически исчез из ряда ключевых американских СМИ, пишет Джим Лоуб в статье, вышедшей 28 декабря в Responsible Statecraft.

С сентября, когда США завершили операцию по эвакуации своих граждан, а также их иностранных и афганских союзников, вечерние программы новостей трех доминирующих американских телеканалов — ABC, NBC и CBS — посвятили Афганистану в общей сложности 21 минуту, тогда как на протяжении двух месяцев до вывода войск этой теме уделялось 427 минут.

«Для американских телеканалов в этом году новостью было падение Кабула и вывод войск США, а не судьба афганского народа после них», — отметил редактор авторитетного журнала Tyndall Report Эндрю Тиндалл.

Более того, 15 из этих 21 минуты, посвященных Афганистану в период с 1 октября по 25 декабря, не имели ничего общего с его все более отчаянным гуманитарным кризисом, который угрожает почти 23 млн человек «крайним уровнем голода», а также 1 млн детей, которым угрожает смерть из-за недоедания этой зимой.

Напротив, четыре из десяти посвященных Афганистану сюжетов представляли ситуацию в позитивном ключе, уделяя главное внимание работе американских властей по переселению бывших афганских союзников Вашингтона, а также то, как эти переселенцы обживались на новой родине. Одна из этих десяти сюжетов была посвящена инициативе по оказанию помощи афганским девочкам продолжить обучение программированию на компьютере удаленно, тогда как еще одна — душераздирающим подробностям работы медиков армии США, которые служили в Афганистане в 2011 году.

Лишь два из десяти новостных сюжетов были посвящены разворачивающейся гуманитарной катастрофе, которую назначенный Трампом директор Мировой продовольственной программы ООН, бывший губернатор Южной Каролины Дэвид Бисли назвал «адом на земле».