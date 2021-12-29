Курган, , 14:03 — REGNUM В Курганской области чтобы обеспечить системами непрерывного мониторирования глюкозы взрослых и детей с диабетом первого и второго типов, в 2022 году потребуется около 40 млн рублей, причём около 28 млн рублей — именно для детей. Об этом заявили родителям детей-диабетиков в региональном департаменте здравоохранения.

Сахарный диабет Myriams-Fotos

Напомним, в Кургане мать ребёнка с диабетом вышла с пикетом к зданию правительства области. Она просит заложить в бюджет Курганской области расходы на устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей. Женщина сообщает, что ей в сутки 20 раз приходится колоть ребёнка, чтобы отслеживать уровень сахара в крови. И при этом на поддержание ребёнка-диабетика у неё уходит по девять тысяч рублей в месяц.

Женщина отмечает, что многие регионы предусмотрели в своих бюджетах расходы на датчики непрерывного мониторинга для юных диабетиков. К примеру, в Челябинской и Тюменской областях, а также на Ямале дети с 2022 года получат эти датчики бесплатно.

Департамент здравоохранения Курганской области пояснил, что дети, страдающие диабетом и имеющие право на получение набора социальных услуг в соответствие № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», обеспечиваются медицинскими изделиями в соответствии с перечнем, утверждённым правительством РФ.

«К сожалению, в данном перечне медицинские изделия для исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования отсутствуют. Департаментом здравоохранения Курганской области неоднократно направлялись письма в адрес Министерства здравоохранения РФ с просьбой рассмотреть возможности внесения систем непрерывного мониторинга глюкозы в утверждённый правительством РФ перечень. В настоящее время Минздрав собирает информацию о нуждающихся в установке инсулиновых помп и систем непрерывного мониторинга глюкозы. Работа с Минздравом будет продолжена», — ответили матерям детей-диабетиков в ведомстве.

О региональном финансировании потребностей детей в датчиках непрерывного мониторинга в ответе не сообщается.

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