Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. На петербургского юриста Игоря Мирзоева подали в суд за его иск к Деду Морозу из Великого Устюга. Об этом 29 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Vk.com/new_mirzoev Юрист Игорь Мирзоев

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление горожанки Эльнары Троицкой к Игорю Мирзоеву о злоупотреблении правом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 декабря Мирзоев объявил о том, что подал иск в суд к АО «Дед Мороз». Свое заявление юрист объяснил тем, что несмотря на просьбы он ни разу не получил от Деда Мороза подарка, взамен чего он потребовал 10 млн рублей компенсации и 23 подарка.

Троицкая же считает, что Мирзоев никакое исковое заявление не подавал, а «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Кроме того, в своем исковом требовании он не привел список подарков и самых заветных мечтаний, и, как отметила горожанка, намеренно подал иск в суд с недостатками.

«Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», — пояснили в ОПС.

Иск принят к производству. Разбираться с иском к обидевшегося на Деда Мороза юриста начнут 14 февраля.