Казань, 29 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Татарии 31-летнего местного жителя признали виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Кроме этого, злоумышленник обвинялся в грабеже, заведомо ложном доносе и в воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Wallspaper.ru Убийство

Установлено, что вечером 17 сентября 2020 года в поселке Аксубаево мужчина проник в дом к 89-летней потерпевшей, которая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. Злоумышленник стал требовать у нее денежные средства, а, похитив у потерпевшей 85 тыс. рублей, задушил ее и ударил утюгом по голове. В результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Суд признал подозреваемого виновным и назначил наказание в виде 20-ти лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, 23 февраля 2021 года в городе Реже свердловчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру и украл у 90-летнего ветерана труда около двух тысяч рублей.

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