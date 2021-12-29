Эр-Рияд, 29 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о повторном введении мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 29 декабря сообщает официальное информационное агентство Al-Akhbar-Al-Saudia.

Saly Bechsin Саудовская Аравия

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По данным журналистов, из-за роста числа заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19, в стране вновь вводится решение об обязательном ношении защитных масок в общественных местах.

Правила действуют в общественном транспорте, закрытых помещениях, а также на улицах и за пределами частных домовых участков. Согласно тексту заявления, указ вступает в силу в четверг, 30 декабря, в 07:00 утра по местному времени.

Новые меры также распространяются на посещение мечетей и мусульманских святынь, расположенных в городах Мекка и Медина. Их обязаны соблюдать как граждане Саудовской Аравии, так и иностранцы, совершающие хадж.