Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе администрации Аксайского района Виталию Борзенко, обвиняемому по делу так называемой «аксайской ОПГ». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Под стражей Борзенко пробудет до 10 апреля 2022 года включительно.

Продлён срок ареста ещё двоим фигурантам уголовного дела Вадиму и Кариму Бабаевым. В течение двух месяцев они также будут находиться под стражей.

ИА REGNUM сообщало, что Карим Бабаев является предполагаемым организатором преступного сообщества, почти 20 лет занимавшегося земельными махинациями. Он находился в бегах около полугода, затем сам сдался полиции.

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