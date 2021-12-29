Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе администрации Аксайского района Виталию Борзенко, обвиняемому по делу так называемой «аксайской ОПГ». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Под стражей Борзенко пробудет до 10 апреля 2022 года включительно.

Продлён срок ареста ещё двоим фигурантам уголовного дела Вадиму и Кариму Бабаевым. В течение двух месяцев они также будут находиться под стражей.

ИА REGNUM сообщало, что Карим Бабаев является предполагаемым организатором преступного сообщества, почти 20 лет занимавшегося земельными махинациями. Он находился в бегах около полугода, затем сам сдался полиции.