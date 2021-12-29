Сеул, , 13:59 — REGNUM В Южной Корее одобрили законопроект о снижении возраста кандидатов в депутаты Национального собрания (парламента) и местных законодательных собраний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей специального парламентского комитета по политическим реформам.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с законопроектом, возраст кандидатов на парламентских и местных выборах составит 18 лет. Ранее право участвовать в выдвижении кандидатов в депутаты имели граждане в возрасте от 25 лет.

В настоящее время законопроект направлен в Национальное собрание (парламент) для обсуждения. Если он будет утверждён, то документ приобретёт силу закона после утверждения кабинетом министров в январе 2022 года.

Отметим, что возраст кандидатов в депутаты будет снижен впервые с момента принятия Конституции страны в 1948 году.

Между тем возраст кандидатов на пост президента остаётся прежним — от 40 лет.