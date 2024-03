Лондон, 29 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Британскому поп-исполнителю Джеймсу Бланту потребовалось 12 лет, чтобы написать одну из своих новых песен. Об этом 28 декабря сообщил портал Music News.

(сс) StockSnap Музыка

В новом сборнике главных хитов исполнителя The Stars Beneath My Feet также есть несколько новых треков, и как признался сам артист, идея для песни Love Under Pressure была у него долгое время. Он сказал журналу Red: «Партия фортепиано была у меня в голове в течение 12 лет. Все мои приятели подходили и спрашивали, могу ли я, пожалуйста, сыграть что-нибудь новенькое, но мне так и не удавалось превратить это в законченную песню».

После почти двух десятилетий работы в музыкальной индустрии Джеймс считает, что его песни стали «сильнее», но он беспокоится, что потерял свою «невинность». Он сказал: «Я думаю, что мои песни сейчас сильнее, чем когда я начинал. Но в то же время в музыке есть великая красота в наивности и невинности. Теперь я чувствую себя более компетентным как автор песен, но я также чувствую, что потерял эту невинность».

47-летний британский музыкант наиболее известен как автор хита You're Beautiful, который вышел на его дебютном альбоме Back To Bedlam. Благодаря этой песне пластинка смогла продаться в количестве 11 миллионов копий по всему миру.