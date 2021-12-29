Таллин, , 13:58 — REGNUM В Эстонии быстрый перевод русских школ на эстонский язык вряд ли возможен. Причиной тому — дефицит учителей в стране. Об этом в интервью телеканалу ETV+ заявил президент Эстонии Алар Карис.

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«Объявить сегодня, что завтра все будет на эстонском, невозможно. Нужно продумать подготовку учителей, и это касается не только русскоязычных школ, но и учителей любых школ вообще», — пояснил он.

При этом глава республики призвал «двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование».

«Однако сперва требуется ответить на вопросы: с чего начинать, откуда брать учителей», — отметил он.

Карис уверен, что начинать учить эстонскому языку необходимо с детского сада.

«Там дети постигают язык, а не учат его. Если начать с детсадов, дальше все будет куда проще», — добавил президент.

Он также считает, что некоторые школы на русском языке могут продолжить работу даже после перевода школьного образования в стране на единый государственный язык обучения.

«Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Русский язык в этом смысле не исключение», — пояснил Карис.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что в Эстонии она не решается говорить по-русски, зато использует русский язык во время поездок на Украину. Каллас добавила, что у нее была «прекрасная учительница», ей очень нравились уроки русского языка.

Ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин заявил, что выдавливание русского языка из системы образования в Эстонии будет доведено до конца, хотя жители страны продолжат учить русский в качестве второго языка, чтобы не остаться без работы, одновременно с этим ускорится процесс переезда русских жителей Эстонии в Россию.

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