Кишинёв, 29 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Руководство Молдавии пытается дискредитировать экс-президента республики, лидера Партии социалистов Игоря Додона, поэтому генпрокуратура признала его подозреваемым в деле о хищении бюджетных средств. Об этом политик 29 декабря заявил журналистам, выйдя после допроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Как шутили коллеги в партии, группа маленьких злых гномов ищет, что бы сделать», — высказался Додон о действующих властях.

Он отметил, что делу 14 лет, но подозрение ему предъявили только сегодня, и не случайно это было сделано под Новый год. Экс-президент указал на то, что никто из фигурантов этого дела так и не стал обвиняемым.

Напомним, ранее следователи Генпрокуратуры Молдавии установили, что руководство Energocom в 2008 году в ходе сговора с должностными лицами минэкономики Молдавии и Национального агентства по регулированию в энергетике совершили хищение $12 млн государственных средств за счёт необоснованного увеличения закупочной цены. Додон тогда был вице-премьером республики.