Рязань, , 13:59 — REGNUM В Рязанской области 29 декабря подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, что на восемь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после выздоровления 262 пациента, скончались 10 человек.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

С начала пандемии в Рязанской области диагноз COVID-19 подтверждён у 61 256 жителей. Справились с заражением 56 736 человек. В тяжёлом состоянии в лечебных учреждениях находятся 89 пациентов, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 476 человек.