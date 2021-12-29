Белград, 29 декабря 2021, 13:57 — REGNUM Первая ракетка мира Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии на турнире ATP Cup, который пройдёт в Сиднее (Австралия) в январе 2022 года. Об этом 29 декабря сообщает Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

Новак Джокович
Новак Джокович
Andrew Campbell

Отмечается, что первым номером сборной Сербии на ATP Cup будет 33-я ракетка мира Душан Лайович.

Ранее сообщалось, что Джокович может отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) из-за отказа пройти курс вакцинации. Он является действующим победителем турнира. До конца 2021 года он должен объявить о своём решении по поводу участия в турнире.

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