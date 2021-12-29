Белград, 29 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии на турнире ATP Cup, который пройдёт в Сиднее (Австралия) в январе 2022 года. Об этом 29 декабря сообщает Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

Andrew Campbell Новак Джокович

Отмечается, что первым номером сборной Сербии на ATP Cup будет 33-я ракетка мира Душан Лайович.

Ранее сообщалось, что Джокович может отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) из-за отказа пройти курс вакцинации. Он является действующим победителем турнира. До конца 2021 года он должен объявить о своём решении по поводу участия в турнире.