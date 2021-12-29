Симферополь, 29 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Ударный беспилотник «Орион» на испытаниях новейших боеприпасов в Крыму уничтожил автономные вертолеты-мишени, сообщили 29 декабря в пресс-службе холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Kronshtadt.ru БПЛА «Орион»

Отмечается, что по сценарию учений, вертолет должен прорваться на военный аэродром, а «Орион» в отсутствие других средств ПВО — его обнаружить и уничтожить.

Для проведения испытаний были задействованы уникальные беспилотные мишени-имитаторы вертолета.

«Наш имитатор воздушных целей поступил на вооружение ВКС год назад, и за это время разработка успела не раз показать свою значимость, помогая отрабатывать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, БПЛА «Орион», разработанный компанией «Кронштадт» в рамках программы «Иноходец», полностью состоит из отечественных комплектующих. Аппарат массой 1150 кг может работать в воздухе до 24 часов с крейсерской скоростью 200 км/ч на высотах до 7,5 тыс. метров.

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