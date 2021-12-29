Париж, 29 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Семь вооруженных человек, скрывая свои лица, напали на мужчину лет двадцати в 13-м округе Парижа, сообщает Le Figaro.

Париж

В результате нападения был убит мужчина лет двадцати, получивший несколько ножевых ранений.

В полиции заявили, что инцидент произошел вечером 28 декабря. Жертва была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, глава программы вакцинации во Франции Ален Фишер заявил, что вопрос о четвертой дозе вакцины против коронавируса находится на обсуждении властей.