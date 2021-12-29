Таллин, , 13:55 — REGNUM Cтоимость потребительской корзины за 2021 год выросла в Эстонии на 5%, она не была такой высокой за последние десять лет. Такие предварительные цифры привела директор Института конъюнктуры Марье Йозинг, сообщил местный портал rus.err.ee.

Корзина с продуктами Wallspaper.ru

Она добавила, что в реальности рост потребительских цен может оказаться выше заявленных цифр, «ведь семьи много тратят денег на алкоголь, развлечения, средства коммуникации».

Ситуация с высокой инфляцией на продукты питания для Европы довольна необычна, считает Йозинг, так как западные страны привыкли к очень низким ценам на массовые продукты питания. При этом цены на продукты питания составляют четверть расходов семей Европы, сообщила глава Института конъюнктуры Эстонии.

По ее словам, в 2022 году ожидается примерно такое же повышение цен: «Очевидно одно: рост цен на продукты питания еще не закончился». Связано это с тем, что общемировое изменение цен доходит до Эстонии с опозданием.