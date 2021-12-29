Москва, , 13:55 — REGNUM Нефтяные котировки в 2021 году с лихвой компенсировали обвал 2020 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Vneconomy.vn

«К концу декабря цена марки Brent превысила $78 за баррель, повысившись с начала года на 40%, а цена техасского сорта WTI выросла на 44%, закрыв год на отметке выше $75 за баррель.

Бурному росту цен на нефть способствовало прежде всего ослабление ограничений для экономики и бизнеса в мире, введённых в целях противодействия пандемии коронавируса: между многими странами восстановилось авиасообщение, также стал восстанавливаться туристический бизнес.

Предложение нефти в 2021 году, тем не менее, отставало от растущего спроса. Страны-участницы ОПЕК+ в течение года увеличивали добычу, с августа 2021 года добыча нефти участницами нефтяного альянса начала расти на 400 тыс. баррелей в день.

Однако, увеличение добычи не смогло помешать глобальному энергетическому кризису, вызванному как перебоями в поставках энергоресурсов, так и введёнными ранее санкциями и эмбарго против некоторых стран-экспортёров нефти.

На Ближнем Востоке, а также в Ливии, сохранялась политическая нестабильность, что подталкивало котировки вверх, также ещё одним «бычьим» фактором для нефтяного рынка стали ураганы, пронёсшиеся в конце августа над Мексиканским заливом и некоторыми южными штатами США.

Это привело к сокращению добычи нефти в этом регионе более чем на 85%. Все эти ситуации ограничили предложение нефти на фоне растущего спроса и вызвали дефицит энергоресурсов, что привело к росту цен.

В 2022 году можно ожидать, что на нефтяной рынок продолжат влиять многие факторы, которые были для него значимыми в течение 2021 года. Пандемия коронавируса пока не побеждена, значит, сохраняется возможность дальнейших ограничительных мер, в том числе для экономики.

Это значит, что спрос на нефть может опять понизиться. ОПЕК+ на министерской встрече, запланированной на 4 января, будет обсуждать вопрос о возможном приостановлении увеличения добычи нефти в связи с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса.

Маловероятно, что параметры увеличения добычи будут пересмотрены, так как эксперты ВОЗ отмечают, что штамм «Омикрон» менее опасен, чем предыдущие, тем не менее, если ОПЕК+ решит перестраховаться и откажется от увеличения добычи, не исключено движение котировок нефти Brent сразу в область $90 за баррель и даже выше.

Ещё одним риском для нефтяного рынка является возможное возвращение к «ядерной сделке» Ирана и США, что может привести к отмене США антииранского эмбарго, а если это произойдёт, то на нефтяном рынке не исключается довольно сильная просадка.

Так что в 2022 году трейдерам фьючерсного рынка и нефтяным компаниям точно не придётся скучать. Цена Brent в 2021 году может колебаться в коридоре $65−90 за баррель», — считает эксперт.

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