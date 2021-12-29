Москва, , 14:01 — REGNUM В 2021 году команда уполномоченных по делам предпринимателей в регионах России оказала существенную поддержку бизнес-сообществу. Об этом 29 декабря заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Борис Титов Kremlin.ru

Подводя итоги 2021 года он отметил, что в регионах местные бизнес-омбудсмены сумели запустить крупные инвестпроекты, спасти сотни бизнесов, «отбить» тысячи неправомерных штрафов, снизить тарифы монополистам-энергетикам, вернуть предпринимателям крупные долги по госконтрактам и даже вместо QR-кодов ввести альтернативные «паспорта иммунитета». По его мнению, бизнес-защита стала одним из самых профессиональных, юридически грамотных и мобильных институтов в России.

Примечательно, что в 2021 году общее число обращений к уполномоченным по делам предпринимателей сократилось по сравнению с 2020 годом, но при этом превысило допандемийный 2019 год. Также Титов отметил, что в регионах бизнес-омбудсменам зачастую приходится противостоять высокопоставленным чиновникам, силовикам и представителям надзорных ведомств.

«Выстроить отношения бизнеса и власти — непросто, во время пандемии подчас это было просто невозможно, но невозможное сделано: приняты десятки важнейших законопроектов, отменены сотни несправедливых штрафов, малый бизнес получил миллиарды рублей в качестве господдержки», — отметил Титов.

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