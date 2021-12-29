Ташкент, 29 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Воздушные лайнеры 29 декабря не смогли вылететь и приземлиться в аэропортах Намангана и Андижана из-за плохой видимости. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

Onlinenigeria.com Туман

«Из-за сильного тумана, при видимости около 50 метров, самолет авиакомпании «Урал» рейса SVR2161, следовавший из Казани, не смог в 08:48 (06:48 мск) приземлиться в Намангане и ушел на запасной аэродром в Ташкент», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще один рейс национальной авиакомпании Узбекистана не смог приземлиться в Намангане в связи с погодными условиями и ушел на запасной аэродром в Фергану.

«Аналогичная ситуация в аэропорту Андижана. Рейс HY-622/621 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы, не смог приземлиться в аэропорту назначения в 10:45 (08:45 мск) и был отправлен на запасной аэродром в Фергану», — говорится в сообщении.

Все запланированные рейсы будут перенаправляться на ближайшие запасные аэродромы.