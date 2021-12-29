Александровский район, Томская область, 29 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет 54-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, совершённом 18 лет назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Томской области Томские следователи раскрыли убийство 18-летней давности

По данным следствия, в ночь на 19 ноября 2003 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в дому у односельчанина в селе Александровское. Внезапно заподозрив незнакомого молодого человека в интимных связях с местными женщинами, он выстрелил в него из ружья. В результате потерпевший скончался.

«С целью сокрытия следов преступления обвиняемый, высказывая угрозы в адрес хозяина дома, заставил его помочь избавиться от тела, которое они завернули в ковёр, вдвоем вынесли из дома и утопили в реке Оби», — отметили в ведомстве.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Тем не менее, расследование не прекращалось, в результате в 2021 году следователям удалось установить личность подозреваемого. К настоящему времени мужчина признал вину. Расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.