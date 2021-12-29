Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Около $115 млрд намерены потратить ведущие медиагруппы США в 2022 году на производство кинофильмов. Об этом сообщает 29 декабря газета Financial Times.

Аллея Славы. Голливуд Christian Haugen

Таковы планы The Walt Disney Company, Comcast, WarnerMedia, Amazon и других корпораций. Оценки издания основаны на подсчётах плановых расходов, открытых данных и аналитических отчётах.

По оценкам банка Morgan Stanley, компания Walt Disney потратит на выпуск фильмов и телешоу $23 млрд, а также вложит в сервис потокового вещания Disney+ на 35−40% больше средств, чем в этом году. В планах платформы Netflix — создать контент на более чем $17 млрд. Это на четверть больше, чем в 2021 году.

Если учесть права на спортивное вещание, возможные расходы увеличатся примерно до $140 млрд. Издание отмечает, что медиахолдинги опасаются возможных сложностей из-за продолжающейся пандемии коронавируса, а также стараются сохранять конкуренцию, поэтому идут на масштабные траты.

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