Чебоксары, 29 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по делу о поставке в исправительное учреждение бывшей в употреблении мельницы. Пензенский бизнесмен получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии и региональной прокуратуре.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Мельница в Удмуртии

Под уголовное преследование попал 50-летний индивидуальный предприниматель из Пензенской области. По данным правоохранителей, в рамках контракта на сумму более 1,7 млн рублей он должен был поставить в колонию новую вальцовую мельницу.

В надзорном ведомстве ссылаются на контракт, согласно которому мельница должна была быть 2021 года выпуска, не бывшей в употреблении и не собранной из восстановленных компонентов.

«Предприниматель поставил не новую, а изготовленную и восстановленную кустарным способом вальцовую мельницу, рыночная стоимость которой существенно ниже новой», — говорят в надзорном ведомстве.

Предприниматель ущерб возместил. Правоохранители отмечают, что вину он признал частично, пояснив, что приспособление хотя и не было новым, но являлось исправным.

Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив ему три года условного срока и 100 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года стало известно о завершении в Чебоксарском районе Чувашии расследования уголовного дела в отношении директора одной из компаний по факту мошенничества. Следствие полагает, что он продал сыну и себе по заниженным ценам соответственно гараж и офисное здание, которые принадлежали компании.

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