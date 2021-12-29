Алеппо, Сирия, 29 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В среду, 29 января, вооружённые силы Турции и поддерживаемые ими группировки сирийских боевиков обстреляли несколько населённых пунктов в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, под удар попало несколько деревень и посёлков в районах Аль-Баб и Манбидж на северо-востоке провинции.

Отмечается, что обстрел вёлся с турецких баз в населённых пунктах Шейх Насер, Аль-Шувайха и Аль-Зарзур, к востоку от города Аль-Баб. Под огонь попали посёлки Аль-Арима, фермы Аль-Фаварес, Ялани, Карт, Яран и аль-Мухсинли.

По данным источников, обстрелы привели к разрушению нескольких жилых и хозяйственных построек. В районе Манбиджа обстрелы привели к тому, что местное население было вынуждено укрыться в бомбоубежищах.