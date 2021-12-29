Кишинёв, 29 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Молдавии признала экс-президента республики, лидер Партии социалистов Игоря Додона подозреваемым в деле о хищении государственных средств по делу о компании Energocom. Об этом политик 29 декабря сообщил журналистам после завершения допроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый», — сообщил Додон.

По версии следователей, он может быть причастен к хищениям бюджетных денег в 2008 году, когда был вице-премьером Молдавии. Ущерб от деятельности компании Energocom оценивается в $12 млн.

Додона сначала вызвали на 27 декабря, но адвокаты попросили перенести дату допроса.

Напомним, ранее следователи генпрокуратуры Молдавии установили, что руководство Energocom в ходе сговора с должностными лицами минэкономики Молдавии и Национального агентства по регулированию в энергетике совершали хищение государственных средств за счет необоснованного увеличения закупочной цены.