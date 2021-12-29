Москва, 29 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Высказывание замглавы МИД РФ Сыромолотова — это не более чем очередная акция в стиле «мы предлагали договориться по-хорошему, нас не послушались, поэтому поступим по-плохому». Международных соглашений по интернету уже существует несколько лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

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«Новые вряд ли требуются. К тому же стоит рассмотреть саму цитату, которая имеет явные противоречия, представляя собой, по сути, набор бессмысленных фраз. Начинается она с того, что Россия считает необходимым интернациональное управление интернетом.

Заканчивается правом государства на регулирование национального сегмента. Так если каждое государство будет пользоваться суверенным правом регулировать свой сегмент интернета, к чему интернациональное соглашение?

Далее дипломат подчеркивает, что мера будет работать только при условии, если все государства на нее согласятся, а этого не будет никогда. Слишком разное отношение к свободе слова, к примеру, у России и США или Великобритании и Китая.

Данное выступление видится как пролог к прямо обратному процессу, который, в принципе, уже запущен и активно развивается, но еще не обрел своих окончательных черт. Скорее всего, Россия пойдет по тому же пути, что и коммунистический Китай.

То есть сделает свой маленький домашний интернет, в котором будет самостоятельно решать, какую информацию гражданам стоит видеть, а какую — не стоит совсем.

С регулированием интернета согласны далеко не все. А вопрос, в чем конкретно его регулировать и в рамках какой парадигмы, — вообще вопрос дискуссионный, однозначного ответа на который никто не даст. Поэтому и никакое международное соглашение за вычетом пустых деклараций невозможно.

Хотя с юридической точки зрения опубликование очередного меморандума не представляет никакой проблемы, за Россией всегда остается ее суверенное, закрепленное в Конституции право — поставить свои интересы выше всяких международных соглашений, считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение на международном уровне о регулировании интернета предлагает заключить Россия, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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