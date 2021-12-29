Москва, , 13:41 — REGNUM Прокладка всех тоннелей Большой кольцевой линии метро Москвы. Об этом 29 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро — самого большого метрокольца в мире», — написал столичный мэр в личном блоге.

Собянин отметил, что по-прежнему впереди остаётся завершить много дел для до запуска поездов, однако «Большое кольцо замкнулось именно сегодня». По его словам, этот день войдёт в историю столичного метростроения.