Москва, 29 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Прокладка всех тоннелей Большой кольцевой линии метро Москвы. Об этом 29 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро — самого большого метрокольца в мире», — написал столичный мэр в личном блоге.

Собянин отметил, что по-прежнему впереди остаётся завершить много дел для до запуска поездов, однако «Большое кольцо замкнулось именно сегодня». По его словам, этот день войдёт в историю столичного метростроения.