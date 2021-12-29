Самара, , 13:46 — REGNUM Более 1,2 тысяч сотрудников органов внутренних дел и свыше 250 сотрудников Росгвардии намерены ежедневно задействовать в праздничные дни в Самарской области для обеспечения правопорядка в регионе. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

Так, в новогоднюю ночь в 76 населенных пунктах области планируют провести 112 праздничных мероприятий. Для обеспечения правопорядка планируют привлечь 619 сотрудников органов внутренних дел, 208 работников частных охранных предприятий, 139 представителей добровольной народной дружины, сотрудников Росгвардии и казаков.

«В праздничные дни ежедневно в составе суточных нарядов и следственно-оперативных групп собираются задействовать более 1200 сотрудников ОВД, свыше 250 сотрудников Росгвардии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 7 января в 138 населенных пунктах региона пройдут 313 праздничных рождественских богослужений. Правопорядок на этих богослужениях также будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел, представители добровольной народной дружины и казачества.