Лондон, 29 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Сэм Фендер«определенно» выпустит совместную песню с сэром Элтоном Джоном в будущем. Об этом 28 декабря сообщил портал Music News.

Heinrich Klaffs Элтон Джон. 1972

27-летний герой новой волны брит-попа успел подружиться с легендарным музыкантом, но ему пришлось отклонить предложение Элтона Джона поработать над его альбомом Lockdown Sessions, поскольку Сэм Фендер был сосредоточен на завершении своей второй записи Seventeen Going Under.

В разговоре с порталом Daily Star Сэм Фендер объяснил: «Это ужасно говорить, но я был слишком занят, чтобы работать с Элтоном, мне нужно было закончить свой альбом. Мы с Элтоном обязательно встретимся в какой-то момент. Нам просто нужно найти время, чтобы попасть вместе в студию. Мы хотим сделать что-то особенное вместе. Я бы хотел сделать что-нибудь, что звучало бы органично для группы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сэм Фендер уже готов начать писать материал для своего следующего альбома, сказав что у него уже есть несколько демо-треков. Он сказал: «Второй альбом стоил огромного труда. Я написал для него около 60 песен. Некоторые из этих песен войдут в мою следующую запись, так как я не закончил их все».