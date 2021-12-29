Казань, , 13:37 — REGNUM В Татарии за сутки вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли свыше 2 тыс. человек. Об этом 29 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцина

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В регионе с начала прививочной кампании от COVID-19 вакцинировали 2 млн 287 тыс. 616 человек, за прошедшие сутки привились 2054 жителя. Оба компонента антиковидных вакцин поставили 1 млн 860 тыс. 112 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 29 декабря общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 42 537.

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