Астрахань, 29 декабря 2021, 13:36 — REGNUM Причиной пожара в реанимационном боксе ковидного отделения Астраханской областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги стала изношенность материальной базы. Об этом 29 декабря в ходе прямой линии сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги произошёл утром 24 декабря. В результате погибли две пациентки. Следственные органы возбудили уголовное дело.
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