Астрахань, 29 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Причиной пожара в реанимационном боксе ковидного отделения Астраханской областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги стала изношенность материальной базы. Об этом 29 декабря в ходе прямой линии сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

«По предварительной версии следствия, произошло возгорание за счет короткого замыкания системы светильников. Бокс был оборудован аппаратом ИВЛ. Кислород подавался в постоянном режиме, произошло моментальное возгорание, и спасти жизни больных не удалось. Это, конечно, следствие изношенности той материальной базы, которой сегодня обладают наши медицинские учреждения», — подчеркнул астраханский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги произошёл утром 24 декабря. В результате погибли две пациентки. Следственные органы возбудили уголовное дело.