Душанбе, 29 декабря 2021, 13:35 — REGNUM Таджикистан в обновленном рейтинге Speedtest Global Index по итогам ноября по скорости мобильного интернета среди 138 стран находится на 135-м месте. Об этом сообщает Азия Плюс.

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По данным журналистов, Таджикистан улучшил позицию на одну строчку по мобильному интернету, но уступил три позиции по фиксированной широкополосной связи.

«Скорость скачивания мобильного интернета в Таджикистане указывается в 7,57 Мб/с, а загрузки — 4,07 Мб/с», — говорится в публикации.

Ниже Таджикистана в рейтинге по скорости мобильного интернета находятся только Венесуэла, Палестина и Афганистан.

Журналисты издания отмечают, что среди стран Туркестана самый скоростной мобильный интернет зафиксирован в Казахстане — 18,82 Мб/с (страна расположена в рейтинге на 89-м месте).

При этом, Киргизия занимает 104-е место, а Узбекистан — 116-е место.