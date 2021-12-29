Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вакцинацию от COVID-19 завершили более 2,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 декабря.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участниками прививочной кампании в Ростовской области стали 1 млн 951,02 тыс. человек (+ 2974 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 907,44 тыс. человек (+ 2743 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области начинается подготовка к вакцинации детей от коронавируса. Руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв рекомендовал педиатрической службе быть максимально готовыми к проведению этой работы «после того, когда вакцина детская поступит в Ростовскую область».

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