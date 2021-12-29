Хартум, 29 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Глава «Переходного военного Совета» Судана генерал-лейтенант Абдель-Фаттах аль-Бурхан принял решение сформировать комитет для решения проблем Восточного Судана во главе со своим заместителем генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом Дагало. Об этом 29 декабря сообщает телеканал Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, члены комитета получат широкие полномочия для решения региональных проблем, в том числе — в борьбе с сепаратизмом местных племён.

Новый комитет должен возобновить действие «Соглашений в Джубе», заключенного между суданскими военными и повстанческими группировками Восточного Судана.

Коалиция местных вооружённых групп выступает за независимость региона и регулярно вступает в вооружённые конфликты с суданской армией.

Представители местных племён блокируют работу портов, расположенных на побережье Красного моря и не признают соглашения в Джубе.