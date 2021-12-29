Белгород, 29 декабря 2021, 13:37 — REGNUM В новом формате проведут Фестиваль вареников в Белгороде в 2022 году. Праздник станет областным, а угощение планируют рекламировать как гастротуризм, сообщил 29 декабря губернатор Вячеслав Гладков.
На фестивале свой вариант вареников предоставит каждый муниципалитет, фирменные домики разместят на улице 50-летия Белгородской области. Увеличат количество мест раздачи угощения — кроме Соборной площади вареники будут готовить в Центральном парке им. Ленина, в парке Победы устроят кулинарное шоу с участием команды КВН «Триод и Диод». Гости отведают как блюда с традиционными начинками, так и оригинальные рецепты.
Праздник запланирован 13 по 15 января, презентация муниципалитетов пройдёт в основной день фестиваля — 15 января.