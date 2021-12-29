Белгород, 29 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В новом формате проведут Фестиваль вареников в Белгороде в 2022 году. Праздник станет областным, а угощение планируют рекламировать как гастротуризм, сообщил 29 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

kagor Вареники

На фестивале свой вариант вареников предоставит каждый муниципалитет, фирменные домики разместят на улице 50-летия Белгородской области. Увеличат количество мест раздачи угощения — кроме Соборной площади вареники будут готовить в Центральном парке им. Ленина, в парке Победы устроят кулинарное шоу с участием команды КВН «Триод и Диод». Гости отведают как блюда с традиционными начинками, так и оригинальные рецепты.

«За пределами региона, мне кажется, не хватает представления о наших вкусных местных блюдах, хотя мы и являемся, например, мясной столицей России. Мы хотим развивать туризм. Будем постепенно развивать все направления, ведь у нас много перспективных точек притяжения для туризма. Так, пример — наши уникальные рецепты. Почему бы не взять это за основу? Решили, что январь — это месяц знакомства с нашими варениками. В 2022 году в областной столице покажем всю палитру вкусов и многообразие рецептов для жителей и гостей региона и обязательно сделаем фестиваль областным!» — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Праздник запланирован 13 по 15 января, презентация муниципалитетов пройдёт в основной день фестиваля — 15 января.