Симферополь, , 13:28 — REGNUM Подозреваемый в совершении разбойного нападения на отделение одного из банков задержан в Симферополе, сообщили 29 декабря в пресс-службе МВД по Республике Крым. Преступление было раскрыто в течение одного дня.

Грабитель LeoFra

По версии следствия, 48-летний мужчина пришёл в отделение банка, отстоял очередь, а затем передал сотруднице банка записку, в которой под угрозой применения оружия потребовал передать ему деньги. Девушка-кассир нажала тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, обнаружена одежда, в которой он находился в момент совершения преступления. Мужчина дал признательные показания, объяснив попытку ограбления нуждой в деньгах.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое, он задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.