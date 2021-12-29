* запрещённая в России организация

Кабул, 29 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Афганские радикалы, пришедшие к власти в стране, намерены назначить своего посла в Москве. Об этом официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, у властей есть план, особенно по действующим посольствам. В качестве дипломатического шага радикальное движение планирует назначить своего посла в Москве. Когда произойдёт назначение, Муджахид не уточнил.

«Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», — заявил Муджахид РИА Новости.

Представитель новых афганских властей отметил, что пока от России не получены условия для признания правительства, сформированного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Признание правительства поможет развитию отношений и доверия, в том числе с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путинзаявил, что в вопросе признания нового афганского правительства их признания надо «исходить из реалий».

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