Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 30 случаев смерти от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 29 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали 12 женщин в возрасте от 41 года до 84 лет и 18 мужчин в возрасте от 38 до 87 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии победить COVID-19 не смогли 9566 жителей Ростовской области.

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