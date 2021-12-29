Москва, , 13:27 — REGNUM Фракция «Единая Россия» поддержит президентский законопроект «О гражданстве РФ». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

«Проекты законов, вносимые в Госдуму Президентом, всегда входят в число приоритетных. С учетом всех думских процедур, они принимаются в кротчайшее время. Тем более, когда речь идет о принятии в свою семью наших соотечественников», — сказал Васильев.

Нашло в том числе поддержку предложение прописать в законодательстве институт прекращения действия гражданства РФ, что позволит повысить уровень защищенности сограждан и учесть все обстоятельства при принятии решений об их выходе из гражданства РФ.

Законопроект о гражданстве РФ и о паспортах внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. Нижняя палата парламента может рассмотреть инициативу в весеннюю сессию в 2022 году.