Варшава, , 13:25 — REGNUM Польские пограничники зафиксировали выстрелы на белорусской стороне. Об этом сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Анна Михальская.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это были первые сутки с начала миграционного кризиса, когда не было силовых попыток пересечь границу. В то же время произошёл ряд тревожных инцидентов», — сказала она.

Михальская добавила, что на белорусской стороне границы появился «автомобиль силовиков, люди, ехавшие в нем, произвели два выстрела в воздух».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.

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