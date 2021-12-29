Йошкар-Ола, , 13:25 — REGNUM 28 декабря отправилась в первый рейс группа вагонов сообщением Йошкар-Ола — Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Поезд Йошкар-Ола — Санкт Петербург Пресс-служба Горьковской железной дороги

В состав поезда входят один купейных и два плацкартных вагона до Санкт-Петербурга. В обратном направлении поезд отправится 30 декабря. Кроме Нижнего Новгорода, в пути следования поезд остановится в Арзамасе, Иваново, Ярославле, Рыбинске и Бологом.

На первый поезд пассажиры приобрели 120 билетов, из них треть — на полный маршрут следования.

Отмечается, что запуск нового маршрута позволит изучить спрос на данном направлении и проработать новые варианты организации прямого железнодорожного сообщения.

Согласно данным портала ОАО «РЖД», в настоящее время на поезд Санкт-Петербург — Йошкар-Ола доступен один билет. Стоимость бокового плацкартного места составит 3485 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря текущего года, президенту России Владимиру Путину поступила личная просьба журналистки Анастасии Петровой, которая отмечала, что на тот момент из Йошкар-Олы на поезде можно попасть только в Москву.

Читайте также: Путин причислил Марий Эл к регионам России с уникальной культурой