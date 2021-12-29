Москва, , 13:25 — REGNUM Российский фигурист Никита Кацалапов сможет выступать на соревнованиях в ближайшие пять-шесть месяцев. Об этом 29 декабря он написал в Instagram.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (сс) Rama

«По убедительному прогнозу врачей — смогу тренироваться в полную силу и соревноваться 5−6 месяцев, а потом буду решать свою проблему на корню», — написал Кацалапов.

Он рассказал, что уже начал лечение и провёл три дня в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Кацалапов и Виктория Синицина снялись с чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге, после победы в ритм-танце. Причиной стала обострившаяся травма Кацалапова.

Напомним, Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, а также победителями чемпионата Европы (2020).