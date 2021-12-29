Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 457 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 декабря. Для сравнения: днём ранее в регионе было подтверждено 478 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (131), Таганроге (25), Шахтах (23), Волгодонске (21), Аксайском (15), Новочеркасске (13), Азовском районе (12), Батайске и Новошахтинске (по 11). 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,6% — дети.

Всего в Ростовской области подтвержден 193 091 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 172 353 пациента.

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