Ярославль, 29 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Ярославле проект реновации домов на проспекте Октября «завис» из-за того, что депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв попал под следствие. Судьба зданий остаётся неизвестной, о том, чего ждать, не знают и жильцы дома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Один из домов на проспекте Октября в Ярославле, попадающих под реновацию

Об обновлении четырёх зданий на проспекте Октября правительство Ярославской области говорило ещё в июле 2018 года. Проект должно было реализовать ООО «ФОРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ». Соглашение с фирмой было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. Согласно проекту реновации дома под номером 27, 29, 31 и 33 должны были укрепить, а площадь увеличить за счёт надстройки ярусной части на независимом несущем каркасе. Таким образом планировалось реконструировать 6 тысяч квадратных метров жилплощади и ещё 10 тысяч квадратных метров под жильё создать за счёт нового строительства. Провести реновацию планировали до 2022 года, вложив в проект около 600 миллионов рублей.

Позднее, в ноябре 2019 года план раскритиковали члены Ярославского отделения Союза архитекторов России, назвав планирующуюся реновацию «градостроительной катастрофой».

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Готовый проект был представлен депутатом Романом Фомичёвым в январе 2020 года. Однако 2 апреля 2021 года депутат был задержан сотрудниками ФСБ России совместно со Следственным комитетом.

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Сейчас следствие продолжается, между тем, жители домов, по их словам, не знают, чего ждать дальше.

«Изначально, когда проходили публичные слушания по планировке территории, там был такой неформальный разговор с Фомичёвым на что он сказал: ну, максимум, что вы за эти квартиры получите — это 2,7 миллиона. То есть это меньше чем средняя рыночная, это даже меньше чем госзакупка идёт. Люди, конечно, все испугались, кто-то начал выставлять квартиры, кто-то даже уже продал. У нас новые соседи появились в доме, уже заехали. После проведения слушаний всё затихло, максимально. Ну, а там уже следствие началось. Сейчас вообще ничего, тишина», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM подробности один из жителей Андрей Савченко.

При этом не все жители готовы отдавать свои квартиры за такую скромную для центра Ярославля сумму.

«Некоторые коммунальные квартиры, которые здесь до сих пор остались, конечно, «за». Они хотят от комнаты избавиться, получить квартиру. Крайние дома у нас признали аварийными. 27-й уже совсем разрушенный. А второй дом ещё стоит, но на самом деле его довели сами люди. Я помню, когда часть стены обрушилась, жителям предлагали — давайте мы заделаем, чтобы всё дальше стояло, но там была коммуналка, они сказали — нам это не надо, нам надо, чтобы нас расселили. И при этом квартиры людям предлагают, как обычно, не самые лучшие, где-то на окраинах. И они отказываются — нет, мы будем ждать, когда нам в центре что-нибудь предложат. Но, по сути, по закону это тоже нереально. И ведь эти коммуналки не факт, что в собственности, они могут вообще ничего не получить от Фомичева», — пояснил Андрей Савченко.

При этом сами жильцы уверены — неаварийные дома простоят ещё долго.

«Эти дома — из красного кирпича, они стоят максимально долго. И тут капитальный ремонт крыши был проведён, что на соседнем доме, что на нашем. И ещё минимум лет 25 они простоят нормально. Их не признают аварийными, здесь нормально люди живут. Очень тёплые квартиры, даже на первом этаже, может быть коммуникации, проводка, но в остальном — всё нормальное», — рассказал мужчина.

При этом Андрей Савченко считает, что обещанной реновации уже не будет.

«Под реновацию мы попасть не можем, он может только как частный инвестор предложить купить все квартиры, либо он грозился, что если мы не согласимся, то он затеет процедуру изъятия в госсобственность. Но тоже это всё не так просто. За вменяемую сумму, если бы предложил нормальный вариант, пусть даже с доплатой в этом же обновленном доме, на каком-то более высоком этаже, уже реновационном, почему нет? Но когда к тебе относятся как к быдлу и говорят — 2 миллиона 700 тысяч и больше вы ничего не получите, а мы здесь всё равно что-нибудь построим, — тут разговора быть не может», — подытожил житель дома.

Сейчас вопрос о реновации остаётся в подвешенном состоянии, в самой фирме инвестора ситуацию не комментируют, а расследование уголовного дела ещё продолжается.

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