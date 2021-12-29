Саратов, , 13:25 — REGNUM Саратовскую область 30 декабря накроют сильный снег и метель. В предстоящие сутки из-за неблагоприятных погодных условий объявлен жёлтый уровень опасности, сообщает 29 декабря ГУ МЧС России по Саратовской области.

Метель shevgota

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Ночью 30 декабря местами по области ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, сильный снег, метель. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью и днем прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха в темное время суток составит —12…—17 °C, в Левобережье местами подморозит до минус 24 градусов. Днем потеплеет до —6…—11 °C.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 21 декабря 2021 года до 15 марта 2022 года запрещен въезд в Саратов большегрузным автомобилям.

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